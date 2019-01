Sint-Truiden leert schoolkinderen kungfu tegen #MeToo 21 januari 2019

De stad Sint-Truiden geeft lagereschoolkinderen gratis kungfulessen. Zo leren ze zich op een speelse manier te wapenen tegen allerlei vormen van agressie en intimidatie. Vorig jaar kregen al 100 kinderen na schooltijd een zelfverdedigingscursus, en door het grote succes komen daar nu nog eens 100 kinderen bij. Het idee komt van schepen voor Flankerend Onderwijs Hilde Vautmans (Open Vld), die van opleiding criminologe is. "Ik wil kinderen weerbaar maken", zegt ze. "#MeToo heeft aangetoond hoe belangrijk dat is. Mensen die weerbaarheid missen, dragen daar vaak levenslang de gevolgen van. Waarom het dan niet onze kinderen áánleren? Met overweldigend succes, want echt alle ouders zijn enthousiast. En nee, ik introduceer geen agressieve gevechtssport op school. Dit is ook geen paniekvoetbal. Ik wil kinderen alleen wat basistechnieken meegeven. En ik hoop dat ik mijn dochter later met een geruster hart naar een fuif kan laten gaan." (DSS)

