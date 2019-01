Sint-Truiden heeft eerste schepen van Eenzaamheid 04 januari 2019

00u00 0

Sint-Truiden heeft voortaan een schepen van Eenzaamheid, een primeur in ons land. "Eenzaamheid wordt pijnlijk zichtbaar met de opmars van de thuiszorg", zegt schepen Pascy Monette. "Eenzaamheid is een verborgen probleem, mensen praten er niet graag over. Volgens internationaal onderzoek is eenzaam zijn net zo ongezond als roken en obesitas. Men wordt vaak eerst eenzaam en dan ziek. Mijn apothekeres vertelde dat er mensen zijn die iedere dag een paracetamol bij haar komen kopen om maar een gesprek te hebben. Als lokale samenleving moeten we hier samen iets aan doen. Je kan deze problematiek nergens meer gaan 'bijplakken'. Het probleem vereist een volwaardige 360°-beleidsaanpak." (DSS)