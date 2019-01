Sint-Truiden gaat huwelijksduiven recycleren 29 januari 2019

In het Limburgse Sint-Truiden zullen enkel nog getrainde reisduiven worden losgelaten bij huwelijken en jubilea. Het is een ideetje van gemeenteraadslid Eddy Boutti (sp.a) "want in werkelijkheid is het lot van de witte sierduiven minder mooi dan het symbool van liefde en trouw waar ze voor staan. De duiven worden vaak enkel gekweekt om aan het stadhuis te lossen en zijn in het geheel niet aangepast om te overleven. Door oriëntatieproblemen vinden ze de weg niet terug en vliegen ze vaak in het eerste uur na hun vrijlating al tegen gevels of vensters. Ik stel dan ook voor om bij de aanvraag voor een huwelijk de trouwers te laten aanvinken of ze al dan niet duiven wensen. Zo ja, dan wordt een door de stad aangestelde en gecontroleerde duivenmelker ingeschakeld om de duiven te lossen. Tegen een vast tarief. Dezelfde duiven kunnen telkens opnieuw gebruikt worden," zegt Boutti. Ann Degreef van GAIA is opgetogen: "Je gooit volgens ons maar beter met rijst. Maar als het dan toch moet, is het reglement van Sint-Truiden een voorbeeld." (DSS)

