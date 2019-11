Exclusief voor abonnees Sint-Paulusschool trots op opbrengst van 1.924 euro 30 november 2019

De Sint-Paulusschool campus VTI in Waregem heeft 1.924 euro ingezameld naar aanleiding van Rode Neuzen Dag. De vierde editie zet dit jaar in op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. "Met verschillende leuke acties konden de leerkrachten en leerlingen elkaar uitdagen en zo geld inzamelen voor een goede doel", zegt directeur Joachim Archie. "Zo daagden de leerkrachten de leerlingen uit om een hele dag hun gsm af te geven en daagden leerlingen hun leerkrachten uit om op rolschaatsen of in een bruidsjurk les te geven. In totaal brachten onze acties 1.924 euro op. Met het geld zullen we de kapel restaureren, die wordt omgevormd tot ontspanningsruimte."

