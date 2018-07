Sint-Maartensplein verkeersvrij 23 juli 2018

Het Sint-Maartensplein in Ieper is vanaf vanavond tot woensdagochtend verkeersvrij. Dat komt door de opbouw van het podium voor de Muzikale Dinsdagen. Dinsdagavond spelen Derek and the Dirt in Ieper. Daarnaast staat de Laatste Show Band op de affiche. (CMW)