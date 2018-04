Sint-Lutgardis neemt label 'School for Rights' in ontvangst 18 april 2018

Het Sint-Lutgardis in Mol heeft gisteren als eerste secundaire school in Vlaanderen het label 'School for Rights' in ontvangst mogen nemen. Voor de 600 leerlingen, 120 leerkrachten en de directie van de school is het label een bekroning van vier jaar intensief werken rond kinder- en jongerenrechten. Om te vieren dat de school het label behaald heeft, werden gisteren verschillende workshops georganiseerd voor de leerlingen. "Die workshops stonden helemaal in het teken van het recht op een eigen identiteit, op cultuur en ontspanning, en op gezonde leefomstandigheden", zegt directrice Jana Syen. Na de workshops en de labeluitreiking werd de schooldag op Sint-Lutgardis muzikaal afgesloten. Sint-Lutgardis wil ook de komende jaren aandacht blijven besteden aan kinder- en jongerenrechten.

HLN