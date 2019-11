Exclusief voor abonnees Sint-Lodewijks smult Rode Neuzenpasta 30 november 2019

Basisschool Sint-Lodewijks in Brugge heeft een passend menu aangeboden. De kinderen konden smullen van Rode Neuzenpasta. "Normaal eten zes op de tien kinderen warm, maar vandaag was dat bijna negen op de tien", zegt directeur Marc Slosse. "De bolognaisesaus viel erg in de smaak. We hanteerden dezelfde maaltijdprijzen als anders, maar storten het bedrag door voor Rode Neuzen Dag."

