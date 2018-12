Sint is extra gul (of schiet laat in actie) 04 december 2018

00u00 0

Handelaars in ons land hebben het voorbije weekend 21% meer verdiend dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Met dank aan Sinterklaas, die overmorgen langskomt en dit weekend een groot deel van zijn aankopen deed. In vergelijking met vorig jaar sloegen de sint en zijn pieten 12% meer cadeautjes in. Die waren gemiddeld ook 8% duurder, zo blijkt uit cijfers van Keyware. Volgens de verdeler van betaalterminals werd er nooit eerder zoveel uitgegeven in het weekend voor de komst van de goedheiligman. Dat hoeft niet per se te betekenen dat de sint een groter budget uittrekt, het kan er ook op wijzen dat hij later dan anders gaat shoppen. "Al was ook het weekend voordien, dat van Black Friday, bijzonder druk", klinkt het. (BHL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN