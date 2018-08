Sint-Gillis stuurt Kiesbrief in 26 talen 18 augustus 2018

De gemeente Sint-Gillis is wel erg toegewijd om alle burgers over de nakende verkiezingen te informeren: ze stuurde in liefst 26 Europese talen de informatieflyer over de verkiezingsprocedure door. Op het grondgebied van de Brusselse gemeente wonen 13.000 Europese expats. Om hen te overtuigen om zich in te schrijven om te stemmen, stuurde het gemeentepersoneel hen allemaal een brief in hun moedertaal. Ook Schaarbeek overweegt om de brieven te laten vertalen. (DCFS)

HLN