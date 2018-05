Single Elia ziet "een schoon pateeke" 14 mei 2018

In 'Matchmakers' probeert Jani vanavond de liefde te vinden voor Elia (27, foto), een hr-manager uit Turnhout. Hij is spontaan en grappig, maar al een tijdje single. Volgens zijn vrienden vist hij altijd in dezelfde vijver - en nu zijn de vissen op. Elia is rad van tong en heeft een sappig Kempisch dialect. Dat er net nu onbekende stemmen worden gezocht voor een nieuwe animatiefilm, wekt bij hem geen enkele argwaan. Vriend Steff neemt hem mee naar een casting. Elia's rol: een paard spelen dat bronstig in de wei staat en verlangt naar een merrie. Als die merrie - Marlies genaamd - binnenkomt in de studio, is hij helemaal van zijn melk. En ook bij een andere mogelijke partner klinkt het spontaan: "Dat is godverdekke een schoon pateeke."

