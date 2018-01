Singapore te klein: verbod op bijkomende auto's 31 januari 2018

In Singapore kunnen vanaf 1 februari geen bijkomende privéwagens meer worden ingeschreven. Vanaf donderdag krijgen inwoners nog enkel een toelating voor een nieuwe wagen als ze een oude wagen opgeven. Zo wil de Zuidoost-Aziatische stadstaat met een bevolking van 5,6 miljoen een verkeersinfarct vermijden en de inwoners aanzetten om alternatieve vervoermiddelen te gebruiken. Singapore telt 575.000 privévoertuigen. In verhouding tot het bevolkingsaantal is dat weinig, maar de stadstaat is maar 720 vierkante kilometer groot. Onlangs werd er nog een begraafplaats geruimd om extra plaats voor het verkeer te creëren.