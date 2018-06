Sinds 2002 niet meer gewonnen tegen Latijns-Amerikaans land 11 juni 2018

We moeten al teruggaan naar de voorbereiding op het WK 2002 om een overwinning van de Rode Duivels tegen een ploeg uit Latijns-Amerika te vinden. Toen leverde de goal van Bart Goor de winst op tegen... Costa Rica. De voorbije 16 jaar slaagde België daar niet meer in. Op het WK 2002 en 2014 waren Brazilië en Argentinië te sterk. En ook in oefenwedstrijden of op de Kirin Cup lukte het de Rode Duivels niet om te winnen. Costa Rica wordt dus geen overbodige test voor de openingsmatch tegen Panama. (DPB)

