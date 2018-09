Sinds 2000 werd leven bijna 40% duurder 04 september 2018

Het leven is bijna 40% duurder geworden sinds de start van het nieuwe millennium. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Vooral de prijzen van alcohol en tabak swingen de pan uit: in Europa stegen die gemiddeld met 92,1%. België mag zich gelukkig prijzen met een toename van 'slechts' 74,8%. Dat ongezonde producten bij elke begrotingscontrole extra belast worden, hoeft niet te verbazen. Dan is de op één na grootste stijger verrassender: het onderwijs. In Europa steeg de factuur voor ouders met 91,2%, in België met 69,2%. Voeding werd in ons land 48,1% prijziger - een forsere toename dan in de rest van Europa. (IDV)