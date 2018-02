Simons volgend seizoen analist 20 februari 2018

Dat Timmy Simons (41) volgend seizoen stopt met voetballen stond al langer vast, maar nu is ook bekend waarmee hij een deel van zijn vrije tijd zal invullen. De middenvelder wordt de Bundesliga-specialist voor Eleven Sports, dat de rechten voor de komende drie seizoenen verwierf. Wellicht maakt hij komende zomer al zijn debuut als cocommentator en analist. "Dat lijkt me inderdaad wel iets om eens te proberen", verklaarde hij in januari nog in deze krant. "Omdat je daar toch een zekere vrijheid behoudt om zelf je agenda in te vullen." Dat hij analist wordt, staat los van de eventuele functie die hij bij Club (jeugd, scouting, assistent...) zal bekleden. Daarover lopen de onderhandelingen nog. (WDK)