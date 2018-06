Simons assistent van Leko bij Club 02 juni 2018

Club Brugge en Timmy Simons (41) zijn er eindelijk uit welke functie hij volgend seizoen bij blauw-zwart zal bekleden. Ietwat verrassend wordt hij meteen fulltime assistent van Ivan Leko. Al leunt de functieomschrijving 'met extra aandacht voor de jonge talenten binnen de A-kern', wel weer aan bij wat Simons zelf beoogde. "Ik zie me nu ook nog niet als hoofdtrainer, eerder als assistent of coach bij de beloften", vertelde hij recent in deze krant. "Ik praat over het begeleiden van goede beloften die overstappen naar de A-kern of zelfs huidige jongens uit de A-kern. Een Dennis bijvoorbeeld. Met zulke jongens specifiek werken of ze op een bepaalde manier rijper maken." Die wens komt nu dus uit. "Het is fantastisch om zo snel na mijn spelerscarrière al deze stap te kunnen maken", liet hij gisteren noteren op de website van Club Brugge. "Ik heb enorm veel zin om nu langs de andere kant mijn rol te spelen. Het zal goed zijn om nog altijd dicht bij deze spelersgroep te staan waarmee we al zoveel mooie dingen verwezenlijkt hebben." Een en ander betekent wel dat Simons wellicht toch niet zal doorgaan als voetballer. Eerder had hij ons al verklapt dat hij komend seizoen graag nog bij een tweede- of derdeklasser aan de slag zou gaan, om toch niet te abrupt te moeten stoppen als topsporter. (WDK)

