Simon Yates start in de Giro 18 december 2018

00u00 0

Na Tom Dumoulin keert ook Simon Yates terug naar de Giro. De 26-jarige Brit en eindwinnaar van de Vuelta reed vorig jaar een halve Ronde van Italië in het roze, maar verspeelde in extremis nog de eindzege aan Chris Froome. "Ik heb nog een rekening open staan", aldus Yates. "Het parcours ligt me misschien niet perfect met drie tijdritten, maar we gaan ervoor en zullen proberen voor de eindzege te gaan." (TLB)