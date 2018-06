Simon Yates: "Overtuigd dat ik grote ronde kan winnen" 26 juni 2018

Drie ritzeges en 17 dagen in het roze, maar finaal door het ijs gezakt. De Giroprestatie van Simon Yates (21ste op 1 uur en 15 minuten van Froome) roept nog steeds vragen op. De Brit van Mitchelton-Scott heeft een maand na de feiten nog steeds niet alle antwoorden: "Wellicht zal ik die ook nooit krijgen. Ik kan wel zeggen dat ik extreem fier ben op wat ik gepresteerd heb. Op het einde ging het mis, maar wat ik voordien gedaan heb, had niemand verwacht. Ik ben er nu nog meer van overtuigd dat ik in de toekomst een grote ronde kan winnen."

