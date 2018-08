Simon wou weg, nu moét hij weg 01 augustus 2018

00u00 0

Moses Simon (23) maakte de voorbije 3,5 jaar mee het mooie weer bij AA Gent, maar is nu overbodig in de kern van de Buffalo's, die met inbegrip van de nog niet vertrokken Ricardo Avila nog 38 spelers telt. Simon gaat zijn laatste contractjaar in en kreeg maanden geleden van het bestuur de toezegging dat de club zou meewerken aan een transfer deze zomer. Dat allemaal in de veronderstelling dat Simon zich eerst nog met Nigeria in de kijker zou kunnen spelen op het WK. Maar een blessure haalde een kruis door dat WK en de verhoopte belangstelling vanuit de Premier League bleef uit. Simon vond wel bijna een akkoord met het Duitse Mainz, tot daar een middenvelder geblesseerd raakte en de club zich genoodzaakt zag om 7,5 miljoen te spenderen aan vervanger Kunde. Voor Simon was er geen geld meer. Bij Gent claimt Yaremchuk intussen de linkerflank en werden met Limbombe en Dompé nog twee flankspelers aangetrokken. Het gevolg is dat er geen plaats meer is voor Simon, die te horen kreeg dat de nieuwe spelers voorrang krijgen. 'Wil weg' werd 'moet weg' voor Simon. AA Gent heeft de Nigeriaan beloofd aan een oplossing te werken. (RN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN