Simon Mignolet komt met eigen koffie

Keeper Simon Mignolet brengt zijn eigen koffiesoort op de markt, en wel meteen in zes verschillende smaken. Twenty Two Coffee is verkrijgbaar in kleine capsules. "We boden de koffie al aan via onze eigen koffiehuizen en veertig horecaklanten", vertellen Simon en zijn broer Wouter. "Maar de mensen vroegen vaak om die koffie ook thuis te kunnen drinken." Mignolet, die nog steeds tussen de palen staat bij het Engelse Liverpool, is al langer bezig met zijprojecten. "In Sint-Truiden hebben we al twee vestigingen, en nu willen we Europa veroveren met onze koffie. Alleen hebben de Engelsen een andere koffiecultuur. Zij brengen de weekends echt door in de pubs en spreken meer in volumes. Bij ons gaat het om de kwaliteit van de koffie en drinken we het thuis even graag." (MMM)

