Simon en Verstraete hervatten training 23 juli 2018

Geen Brecht Dejaegere vanavond in de galamatch tegen Strasbourg. De middenvelder heeft een contractuur in de dij. Verstraete (rug) en Simon (dij) hervatten de groepstraining. Voor Neto en Bronn (beiden knie) is een comeback nog niet voor meteen. "Renato heeft nog wat reactie aan de knie. En Dylan is zo lang immobiel geweest, dat de spiermassa in zijn kuit bijna volledig verdwenen is. Ik vermoed dat we hem nog een zestal weken kwijt zijn." Kalinic sluit over 2 weken aan. (VDVJ/HML)