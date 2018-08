Simon (13) is jongste scheidsrechter ooit: "Tegen wie zich misdraagt, zeg ik: 'Waar zijn we mee bezig, mannen?'" Redactie

25 augustus 2018

00u00 0 De Krant Hij is pas 13, maar toch houdt Simon Tilkin met gemak - en met een fluitje - kerels met (beginnende) baardgroei in bedwang. Net als alle voetballende jongens droomt hij ervan ooit in de finale van de Champions League te staan. Scoren hoeft hij daar niet: hij zal de doelpunten wel afkeuren wegens buitenspel.

In de schaduw van de Bosuil speelt de U15 van Antwerp een oefenmatch tegen de U16 van FC Cappellen. Er staat best veel volk langs de zijlijn - het is tenslotte een beetje een derby, en dat lokt nogal wat nieuwsgierigen. Toch is het geen van de tweeëntwintig jongens met een rugnummer die de aandacht trekt. Het is de man in het oranje, met zijn snerpende fluitje - of beter: de jóngen in het oranje. De scheidsrechter is kleiner dan de spelers, tengerder ook. Maar hij heeft het allemaal onder controle.

Een speler die een fout maakt en commentaar heeft op de beslissing, krijgt een uitbrander - ondersteund met strenge armgebaren. Hij druipt af. Een verdediger gaat driest, met twee voeten vooruit, naar de bal en meteen roept de ref hem bij zich. Aan de zijlijn hoor je niet wat hij zegt, maar zijn mimiek maakt het duidelijk: 'Gedaan ermee.' Even later trekt een verdediger van Cappellen een snellere aanvaller van Antwerp tegen de grond. De ref trekt geel. Onder het publiek stijgt wat gemor op, maar op het veld protesteert niemand. Ze weten het dan al: deze scheidsrechter laat niet met zich sollen. Ondanks zijn leeftijd: Simon Tilkin is pas dertien, en daarmee veruit de jongste scheidsrechter van het land.

"Vóór de match vroegen een paar spelers: 'Hé, ben jij de scheidsrechter?' 'Ja', antwoordde ik. Toen lachten ze een beetje in hun vuistje: een ref die jonger is dan de spelers, dat kenden ze niet. Na de match kwamen de spelers mij een hand geven, en eentje zei dat ik 'een zieke scheids' was - dat is een compliment, hé", vertelt Simon.

HLN