Siméon moet slot-GP laten schieten 19 november 2018

Motorsport

Vrijdag ging hij twee keer tegen het asfalt, na een bezoekje aan het ziekenhuis zag het er even goed uit voor Xavier Siméon (29), maar 's nachts werd hij onwel en dus moest hij de GP in Valencia laten schieten. Het had zijn laatste manche van de MotoGP moeten worden. Volgend seizoen start hij in het elektrische MotoE-kampioenschap. Vicewereldkampioen Andrea Dovizioso won de afsluitende GP. Wereldkampioen Marc Márquez (Honda) kwam ten val en gaf op. In de Moto3 was de GP-zege voor gastrijder Can Oncü. De jonge Turk kroonde zich met 15 jaar en 115 dagen tot de jongste winnaar ooit van een Moto3-race en dat bij zijn debuut.

