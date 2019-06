Exclusief voor abonnees Simão op weg naar AEK 20 juni 2019

David Simão (29) lijkt de Bosuil na bijna zes maanden alweer te verlaten. Antwerp bevestigde dat er een akkoord met AEK Athene in de maak is. Volgens Griekse bronnen zou de Great Old zo'n 400.000 euro opstrijken. Ook rond Dino Arslanagic doken er transfergeruchten op. Hij zou een persoonlijk akkoord hebben met Fenerbahçe. Alleen ontkent men bij Antwerp met klem dat hij de club mag verlaten. Arslanagic ligt nog vast tot eind volgend seizoen. Franse media linken Antwerp dan weer aan Opa Nguette (24), een Senegalese flankaanvaller van Metz. (SJH/MVS/PJC)