Silvy De Bie maakt comeback in 'Liefde voor muziek': "Welja, ik denk na. Al ben ik 'maar' een dancezangeresje"

16 april 2018

00u00 0 De Krant Ze was 8 toen ze Vlaanderen veroverde als Silvy Melody, 18 toen ze aan de bestorming van Europa begon met Sylver. Nu ze 37 is, en eíndelijk zichzelf teruggevonden heeft in de showbizz-bubbel die jarenlang haar biotoop was, gaat Silvy De Bie voor het eerst solo. "Ik sta al bijna 30 jaar op de planken, en toch voelt dit als een begin."

Wie we daar hebben! Wedden dat deze kreet vanavond in menig Vlaamse woonkamer te horen zal zijn? In het nieuwe seizoen van 'Liefde Voor Muziek' (VTM) krijgen we namelijk Silvy De Bie te zien, en dat was een hele tijd geleden. Het ex-kindsterretje stopte vijf jaar geleden even met Sylver, en hoewel die groep al ruim een jaar weer samen is, kregen we ze in Vlaanderen nog maar weinig te zien. "We zijn nochtans druk aan het touren", zegt Silvy. "We hebben bijna elk weekend een optreden in Duitsland, in Spanje loopt het ook goed. Misschien dat mijn deelname aan 'Liefde Voor Muziek' de interesse in eigen land wat kan aanzwengelen. Ik zou het alleszins niet erg vinden om wat vaker in mijn eigen bed te slapen." (lacht)

'Liefde Voor Muziek' heeft al meer carrières een stevige duw in de rug gegeven.

"Het zou een leuk neveneffect zijn. Want in eerste instantie ben ik gewoon heel blij dat ze mij gevraagd hebben. Het programma is een cadeau voor een artiest, omdat je kunt tonen wat je in huis hebt. Ik kan eindelijk laten horen dat ik méér ben dan een dancezangeresje. Toen ze me polsten, heb ik dat meteen gezegd: 'Ik wil dolgraag meedoen, maar ik ga niet alleen dancenummers brengen."

Vanavond, in de eerste aflevering, breng je een zwoele reggae-versie van 'Declaración De Amor' van The Dinky Toys. Ik heb het al mogen zien en horen: ik vond het geweldig.

"Dank je. Het was met de bibber, hoor. Ik heb me nog wat ingehouden. Maar uiteindelijk heb ik in elke aflevering gedaan wat ik voelde en ik heb me geweldig geamuseerd."

Ga je er nog een vervolg aan breien? Zien we Silvy De Bie in de toekomst wat vaker buiten de lijntjes kleuren?

