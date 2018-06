Silke (17) mag als enige Belg op zomerkamp naar CERN 09 juni 2018

Een 17-jarig meisje uit Lochristi is als enige Belgische leerling geselecteerd voor de zomercursus die het CERN elk jaar organiseert in het Zwitserse Genève. Slechts 30 scholieren worden toegelaten. Silke Van der Schueren (foto), die les volgt aan Sint-Bavo in Gent, kijkt er al enorm naar uit.

