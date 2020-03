Exclusief voor abonnees Sihame El Kaouakibi M/V van de week 07 maart 2020

Het is nu eenmaal zo. Je kan er niets aan veranderen. Ge moet daar niet op letten. Ze weten niet beter. Dat is gewoonlijk het advies als het over grove internetcommentaren gaat. Een mens moet nu eenmaal sterk zijn. Anderzijds is het gevaarlijk om hard en immuun te worden, je blijft een mens. Politica Sihame El Kaouakibi trok aan de bel.