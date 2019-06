Exclusief voor abonnees Sihame El Kaouakibi (Open Vld, 32), oprichtster en directeur van jongerenproject 'Let's go urban' "Mijn voorbeeld? Inge Vervotte" 19 juni 2019

00u00 0

Filip Dewinter (Vlaams Belang) vindt dat Vlaamse Parlementsleden met Marokkaanse roots van hun Marokkaanse nationaliteit afstand moeten nemen. Sihame El Kaouakibi zette hem meteen op zijn plaats. "Dit kan weleens een voorproefje zijn van wat er in het Vlaams Parlement de komende jaren gebeurt", lacht ze. "Ik laat me niet doen, maar probeer altijd constructief te zijn. En ik wil me graag bezighouden met integratie, inburgering en het wegwerken van de ongelijkheid." Hoe ze aan politiek wil doen? El Kaouakibi wijst Inge Vervotte (CD&V) aan als voorbeeld. "Als jongere keek ik echt heel hard naar haar op. Als jonge vrouw stond ze er, ze kende haar dossiers en had een zekere sérieux, maar ze was tegelijk nederig. Dat vond ik top. En zo hoop ik ook te zijn." (IVDE)

