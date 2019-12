Exclusief voor abonnees Sigrid Spruyt is sinds een jaar een overtuigde ijsbeer: “Koud water is een wondermedicijn” Dietert Bernaers

02 december 2019

06u00 1 De Krant Een openbaring, noemt Sigrid Spruyt het. De voormalige nieuwslezeres heeft het voorbije jaar de geneugten van het ijsberen ontdekt en raakt er sindsdien amper over uitgepraat.

"Koud water is een wondermedicijn. Elke duik is een hergeboorte."

Ze glundert terwijl ze naar de kant zwemt. "Het ijskoude water voelt aan als een hoop kleine naaldjes in mijn lijf. Een fakir op een spijkerbed voelt allicht iets gelijkaardigs. Maar voor je medelijden met me krijgt: het is zalig. Met niéts te vergelijken." We bevinden ons in het Boekenbergpark in Deurne. De buitentemperatuur bedraagt 2,5 graden Celsius, het water in de zwemvijver is er 6,1. Terwijl wij flink ingeduffeld aan de rand staan te koukleumen, trekt Sigrid Spruyt (55) nog een extra baantje. Telkens wanneer haar hoofd boven water komt, zien we een gelukzalige glimlach.

