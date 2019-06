Exclusief voor abonnees Signalisaties van Fero in Duitse handen 06 juni 2019

Het Duitse signalisatiebedrijf AVS neemt zijn Belgische sectorgenoot Fero over. Het prijskaartje is niet bekend. Fero is gespecialiseerd in werfsignalisatie, tijdelijke signalisatie - zoals mobiele rode lichten - de beveiliging van werven, enzovoort. De groep uit Willebroek beschikt ook over een team van tekenaars dat signalisatieplannen ontwerpt. AVS koopt niet alleen het hoofdbedrijf Fero Signalisatie, maar ook diens volle dochters Admibo, Signco (gespecialiseerd in wegmarkeringen), Safetybloc (betonnen afscheidingen) en Signaroute. Samen zijn die goed voor een omzet van meer dan 50 miljoen euro. AVS is met een omzet van 107 miljoen euro en 610 medewerkers dubbel zo groot. Fero heeft 300 werknemers.

