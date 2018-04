Signalisatiebord van halve ton bijna op rijbaan gestort 23 april 2018

Groot alarm gisterochtend op de R2 in Kallo. Een signalisatiebord van een halve ton zwaar en 5 op 7 meter groot dreigde op de rijbaan te storten. De brandweer kwam meteen ter plaatse, maar kon weinig meer doen dan de rijbaan afsluiten. Een ploeg van het Agentschap Wegen & Verkeer stelde vast dat de metalen bevestigingen van het bord waren geplooid. In afwachting van een kraan om het gevaarte te verwijderen, bleef één van de meest cruciale verkeerspunten in de Waaslandhaven lange tijd afgesloten. Omdat het zondag was, bleef de hinder echter beperkt. (PKM)

