Sigarettenshoppers uit Frankrijk spekken onze schatkist €2,4 miljard 15 februari 2019

00u00 0

De Belgische schatkist heeft vorig jaar 8,833 miljard euro opgestreken aan accijnzen op allerlei producten, melden de Sudpresse-kranten. En tabaksproducten zijn goed voor een kwart van die inkomsten, met 2,373 miljard euro. Dat is 123,8 miljoen meer dan het jaar voordien. Het gaat om de eerste toename van de inkomsten op tabaksaccijnzen in vier jaar. Eén van de mogelijke verklaringen is de prijsverhoging in Frankrijk, waar een pakje sigaretten in maart vorig jaar een euro duurder werd. Heel wat Fransen zouden sindsdien hier hun sigarettenvoorraad komen inslaan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN