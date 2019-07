Exclusief voor abonnees Sigarettenpeuken 04 juli 2019

De helft van alle achtergelaten afval zijn sigarettenpeuken, lees ik in de krant. Automobilisten die roken gooien vrijwel altijd hun peuken gewoon uit het venster van hun auto. Onbegrijpelijk. In iedere auto is een asbak, maar gebruiken ̂doen de rokende automobilisten hem liever niet. Want dat stinkt zeker?

Werner Aerts, Mechelen

