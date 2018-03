Sigarettenkorting voor scouts en co bij Colruyt: 270.000 euro boete 06 maart 2018

Warenhuisketen Colruyt is door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot een boete van 270.000 euro, omdat de regels rond tabaksreclame niet gerespecteerd werden. De keten bood tabaksproducten aan met serieuze kortingen. Zelfs jeugdbewegingen konden 's zomers met een zogeheten 'jeugdkaart' 3% korting krijgen op ál hun kampaankopen, waaronder ook sigaretten. De advocaten van Colruyt voerden aan dat de prijs van een product deel uitmaakt van de verkoop, en dus niet beschouwd kan worden als reclame. Nog volgens de verdediging had de overheid geen minimumprijs mogen opleggen, omdat dat zou ingaan tegen de EU-regels van het vrij verkeer van goederen en de vrije mededinging. Het pleidooi bleek tevergeefs, want het hof van beroep bevestigde de straf die eerder al in eerste aanleg gegeven was. (WHW)

