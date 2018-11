Sigaarvormige ruimterots was mogelijk "buitenaardse sonde" 07 november 2018

Het mysterieuze sigaarvormige object dat in oktober vorig jaar door ons zonnestelsel zweefde, zou weleens een buitenaards ruimtetuig kunnen geweest zijn, gestuurd om onze aarde te onderzoeken. Die uitspraak komt niet van een sciencefictionliefhebber, maar wel van gerenommeerde astronomen van de Harvard University. De zogezegde 'alien probe' kreeg de bijnaam 'Oumuamua', wat 'een boodschapper vanuit een ver verleden' betekent. Hij werd voor het eerst op 19 oktober 2017 gezien door de Pan-STARRS 1-telescoop in Hawaï. Onderzoekers noemden het aanvankelijk een komeet en vervolgens een asteroïde, om nu te besluiten dat het wel degelijk om het eerste waargenomen interstellair object in zijn soort gaat. Een wetenschappelijke publicatie werpt nu de mogelijkheid op dat het langwerpige object weleens van "artificiële oorsprong" zou kunnen zijn. "'Oumuamua' kan best een volledig operationele sonde zijn, die door een buitenaardse beschaving naar de nabijheid van de aarde werd gestuurd." Dat schrijft Abraham Loeb, hoofdprofessor Astronomie in Harvard. Een andere (minder spannende) verklaring is dat het om ruimteafval gaat, een zonnezeil van een ruimtetuig bijvoorbeeld. (SPK)

