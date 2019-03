Siertuin wordt eettuin 25 maart 2019

Bij mooi lenteweer beginnen de groene vingers te jeuken. Maar terwijl dat groen vroeger vooral mooi en esthetisch moest zijn, hebben we het nu graag lékker. De trend in de tuincentra, zo blijkt uit een rondvraag van de Mediahuis-kranten, is immers de eetbare tuin. "Alles wat eetbaar is, doet het goed", klinkt het in het Genker Plantencentrum. "Vooral jonge gezinnen grijpen naar fruitbomen. De trend is vorig jaar begonnen, maar dit jaar is het echt buiten proportie. De verkoop van kleine fruitbomen is met 25% gestegen." Ook Horta merkt de trend op. "Groenten, kruiden en klein fruit: dat is wat de meeste mensen willen. De eetbare tuin is belangrijker geworden dan de traditionele siertuin. In plaats van enkele groenten in grote hoeveelheden aan te planten, kiezen klanten nu voor zoveel mogelijk verschillende groenten in kleine hoeveelheden."

