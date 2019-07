Exclusief voor abonnees Sierlijkheid. Beeld verkent Roeselare 20 juli 2019

00u00 0

Het stripcollectief Striptic, zijnde Steven Selschotter, Jimmy Hostens en Phavin Verly, werkte in 2017 samen met de internationaal gerenommeerde dichteres Maud Vanhauwaert voor een stripverhaal over 'Sierlijkheid', een beeldhouwwerk van Irénée Duriez. Het bronzen beeld werd in 2007 verplaatst van de Grote Markt naar Park van de Walle. Het stripcollectief liet zich hierdoor inspireren, wekte 'Sierlijkheid' tot leven.'Deze mokkel stapt van haar sokkel' is uitgegeven door Uitgeverij Bibliodroom.

