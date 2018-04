Sien van Ketnet bevallen van Yoko: "Perfect pakje pure liefde" 17 april 2018

00u00 0

Ketnet-wrapper Sien Wynants (27) is zondag de trotse mama geworden van de kleine Yoko, zo laat ze weten via Instagram. Het is het eerste kindje van Sien en haar partner Pieter-Jan. "Ze is er", luidt het enthousiast. "Met haar vuisten gebald voor deze wereld. Yoko is een perfect pakje pure liefde!" Sien zal even van het scherm verdwijnen, maar tegen de zomer keert ze terug, en tourt ze ook weer met de KetnetBand.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN