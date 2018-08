Sieg De Doncker vervangt Kürt Rogiers in 'The Voice Kids' 17 augustus 2018

00u00 0

Sieg De Doncker waagt zich binnenkort aan een nieuw avontuur als presentator van 'The Voice Kids'. Daarmee vervangt hij Kürt Rogiers, die de rol de voorbije seizoenen op zich nam. "Ik heb eerlijk gezegd wel stress, dat steek ik niet onder stoelen of banken", aldus Sieg. "Maar ik ben blij met deze kans en die ga ik niet laten schieten. We bekijken nog wat mijn rol in het programma precies zal zijn en zoeken nog naar een manier om er de 'Sieg-stempel' op te plakken. Maar ik wil vooral mezelf blijven. Ik zou het fijn vinden als de kijkers mij hierdoor beter leren kennen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN