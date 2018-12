Siberische eenhoorn woog 3,8 ton 08 december 2018

00u00 0

De Sint zal het de voorbije weken wel gemerkt hebben: van alle fabeldieren blijven eenhoorns veruit het populairst bij het jonge volkje. Maar waar komt dat hardnekkige vreemde wezen vandaan? Volgens onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Ecology & Evolution, is het heel goed mogelijk dat er een soort 'Siberische eenhoorn' tussen onze vroege voorouders geleefd heeft. Voorheen werd aangenomen dat dit soort rinoceros al minstens 200.000 jaar is uitgestorven. Recente koolstofdatering van (en DNA-tests op) drieëntwintig fossiele exemplaren wijst echter uit dat het ruige beest zo'n 39.000 jaar geleden nog kan hebben rondgelopen in Oost-Europa en westelijk Azië. Dat is ten tijde van de neanderthaler en de vroegste moderne mensen. Die zouden echter niet verantwoordelijk zijn voor het feit dat het dier is uitgestorven. Elasmotherium sibiricum, zoals de wetenschappelijke benaming van de kolos luidt, zou een slordige 3,8 ton gewogen hebben - wel iets meer dan je je voorstelt bij een ranke eenhoorn. De hoorn alleen al kon wel een meter lang zijn. (JPM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN