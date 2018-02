Siani debuteert 12 februari 2018

Sébastien Siani (31) maakte in Kortrijk voor het eerst zijn opwachting in het shirt van Antwerp. De Kameroener verscheen aan de aftrap en vormde met Haroun en Yatabaré een driehoek op het midden. Het werd geen droomdebuut. "4-0 dat is wel verrassend, toch? Kortrijk wilde voetballen en deed ons pijn. Er zit niets anders op dan snel weer recht te staan en ons voor te bereiden op de volgende wedstrijd." (SJH)

