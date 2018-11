Siamese tweeling met succes gescheiden 10 november 2018

Artsen in het Australische Melbourne hebben gisteren met succes een Siamese tweeling uit Bhutan gescheiden. De vijftien maanden oude meisjes Nima en Dawa waren vanaf de romp met elkaar vergroeid. De ingreep in het Royal Children's Hospital was het werk van een team van 25 chirurgen, anesthesisten, clinici en verpleegkundigen en nam zes uur in beslag. Het ziekenhuis gaf achteraf beelden vrij waarop beide meisjes voor het eerst afzonderlijk in een bedje lagen.