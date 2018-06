Showen met The Beast 13 juni 2018

Kim Jong-un was het vroegst op de afspraak: zijn colonne arriveerde om 8.52 uur lokale tijd aan het hotel op het Singaporese eiland Sentosa, die van Donald Trump kwam aan om 8.58 uur. Later op de dag zag de Amerikaanse president z'n kans schoon om 'The Beast' - de bekende gepantserde limosine - te showen aan de Noord-Koreaanse leider. Die zei daar geen 'nee' tegen. Kim staat bekend als een groot autoliefhebber.

HLN