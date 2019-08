Exclusief voor abonnees SHORTTRACK 10 augustus 2019

00u00 0

In Zuid-Korea lachen ze er niet mee: hun olympische kampioen van 2018 op de 1.500m, Lim Hyo-jun, is voor een jaar geschorst door de nationale schaatsbond. Hyo-jun trok in het bijzijn van andere ploegmaats de broek van een vrouwelijke trainingspartner naar beneden. Seksuele intimidatie, meent zijn federatie, die hem tot 7 augustus 2020 aan de kant heeft gezet. (VH)

