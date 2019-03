Shorttrack 12 maart 2019

Goed nieuws voor Hanne en Stijn Desmet: zij kunnen op financiële steun rekenen van Sport Vlaanderen. Zo kunnen ze ongestoord toewerken naar de Winterspelen van 2022 in Peking. "Zij kunnen zich nu professioneel voorbereiden en hoeven er geen baantje bij te nemen om rond te komen of hun spaargeld aan te spreken", reageerde bondscoach Pieter Gysel. Hanne en Stijn Desmet presteerden degelijk op het WK in Sofia. In het eindklassement eindigden ze respectievelijk als 10de en 17de. (VH)