Shorttrack 06 september 2018

Zesvoudig olympisch kampioen Viktor Ahn (32) heeft een punt gezet achter zijn carrière. De in Zuid-Korea geboren Ahn wordt beschouwd als één van de beste shorttrackers ooit. Op de Winterspelen van 2006 in Turijn behaalde hij drie gouden medailles. Na een conflict met de Zuid-Koreaanse staf nam hij vervolgens de Russische nationaliteit aan en schonk in 2014 drie olympische titels voor zijn nieuwe vaderland. Ahn mocht in februari niet deelnemen aan de Winterspelen in Pyeongchang. Hij behoorde tot de atleten die door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) uitgesloten werden wegens hun betrokkenheid bij het dopingschandaal van 2014. (VH)