Shoppingcenters opnieuw populair 24 april 2018

Ondanks het succes van e-commerce trekken de grote shoppingcenters meer bezoekers. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers). De 22 belangrijkste winkelcentra lokten in de eerste drie maanden van het jaar 28 miljoen bezoekers. De cijfers omvatten nu ook de bezoekersaantallen van Docks Bruxsel en vijf shopingcentra van Galimmo (Cora).

