Shishabar beschoten in Stuttgart

In de Duitse stad Stuttgart is een shishabar beschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Een medewerker merkte de schade aan het raam zaterdagmiddag op, maar het is onduidelijk wanneer die werd toegebracht. Volgens de politie was er niemand in het gebouw op het moment van het misdrijf. De dader of daders schoten ook op een ander raam in het complex, zei de politie. In het gebouw bevindt zich ook een fitnesscentrum. De feiten deden zich voor enkele dagen nadat in het Duitse Hanau een 43-jarige schutter het vuur opende in twee shishalounges en daarbij negen mensen doodde. (EV)

