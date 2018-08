Shirtsponsor Joma vervangt Adidas 27 augustus 2018

Nieuwe revolutie bij Anderlecht: op het einde van dit seizoen is Adidas kledijsponsor af. Vanaf het seizoen 2019-2020 wordt het 'merk met de drie strepen' vervangen door Joma, een Spaanse firma van sportkledij die in ons land onder meer ook al Standard en... Oostende als klanten heeft. Voor Adidas komt daarmee een eind aan een contractuele samenwerking van 42 jaar met de recordkampioen. In 1976 won paars-wit zijn eerste Europese finale tegen West Ham al in het Adidas-tenue. Een verrassing is de komst van Joma niet. Erwin Palmers, de baas van Joma in België, is een goede vriend van Luc Devroe. Devroe bracht Joma destijds ook al bij Oostende binnen. Een deel van de paars-witte fans reageerde dit weekend alvast bijzonder ontstemd over de shirtwissel. (MJR)

