Shirts Rode Duivels 40% duurder bij voetbalbond 11 mei 2018

00u00 0

Van plan om een wedstrijdtruitje van de Rode Duivels te kopen? Dan volgt hier een gratis consumententip: bestel het niét bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond. In de webshop van de KBVB betaal je namelijk 90 euro, terwijl het bij Decathlon, ook officieel distributeur, slechts 64 euro kost. Een prijsverschil van liefst 40% voor precies hetzelfde shirt. Bij de voetbalbond zien ze er geen graten in. "Als een handelaar een product wil verkopen zonder veel marge, is dat zijn strategische keuze", zegt de verantwoordelijke van de webshop. "Als fans het truitje mét rugnummer en naam van hun favoriete speler willen, kunnen ze trouwens alleen bij ons terecht." Een truitje met zo'n print erop kost wel nog eens 25 euro extra. (DB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN