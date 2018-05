Sherpa breekt record 22 keer op top van Mount Everest 17 mei 2018

00u00 0

De Nepalese Kami Rita (48) heeft de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest, voor de 22ste keer beklommen. Samen met twee andere berggidsen had hij het record van 21 succesvolle beklimmingen op z'n naam staan, maar nu is hij de enige recordhouder. De andere twee sherpa's zullen hem niet meer van de troon stoten: Apa (58) stopte ermee in 2011 en Phurba Tashi (47) ging 'met pensioen' in 2013. Gisteren bereikte Rita de top samen met een andere gids en een groep buitenlanders. Klimmen zit in de familie: zijn vader was een van de eerste professionele gidsen van Nepal en zijn broer heeft de Mount Everest ook al 17 keer beklommen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN